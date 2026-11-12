Росія планує ховати дата-центри під землею через удари українських дронів

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Міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв заявив, що російським компаніям варто переносити центри обробки даних під землю, а не вивозити їх за кордон.

За його словами, Мінцифри вже закликало бізнес будувати захищені підземні об’єкти.

Наприкінці жовтня відомство опублікувало рекомендації щодо захисту дата-центрів від українських атак. Зокрема, стратегічно важливі об’єкти радять розміщувати під землею, у скелях або бункерах, укріплювати їхні конструкції, створювати резервні копії даних та взаємодіяти із силовими структурами.

У жовтні українські дрони атакували об’єкти, пов’язані з «Яндексом», VK, «Сбером» і Федеральною податковою службою РФ. Унаслідок ударів фіксували масштабні перебої в роботі державних сервісів, онлайн-банкінгу, таксі та служб доставки.

Водночас будівництво підземних дата-центрів коштує на 30–40% дорожче за звичайні об’єкти. За оцінками iKS-Consulting, середня вартість становить 1,2–1,3 млрд рублів за 1 МВт IT-навантаження, а підземний аналог потребує значно більших витрат через гідроізоляцію, вентиляцію, системи пожежогасіння та евакуації.

За прогнозом експертів, до 2031 року в Росії можуть збудувати від 5 до 10 таких дата-центрів потужністю 5–10 МВт кожен.

Російська компанія «Яндекс» перевезла всі три свої суперкомп'ютери («Ляпунов», «Галушкин» та «Червоненкис») на нові обчислювальні майданчики після серії атак українських дронів. У пресслужбі компанії стверджують, що обладнання під час ударів не зазнало ушкоджень.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Яндекс заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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