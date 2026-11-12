由于乌克兰无人机袭击，俄罗斯计划将数据中心建在地下

俄罗斯联邦数字发展部长马克苏特·沙达耶夫表示，俄罗斯企业应将数据中心迁移至地下，而非将其转移到国外。

据他介绍，数字发展部已呼吁企业建设安全的地下设施。

10月底，该部发布了关于防范乌克兰攻击的数据中心保护建议。 具体而言，建议将具有战略重要性的设施安置于地下、岩层或掩体中，加固其结构，制作数据备份，并与安全部门保持协作。

10月，乌克兰无人机袭击了与“Yandex”、VK、“Sber”以及俄罗斯联邦税务局相关的设施。 袭击导致政府服务、网上银行、出租车及快递服务出现大规模中断。

与此同时，地下数据中心的建设成本比常规设施高出30%至40%。 据iKS-Consulting估算，每1兆瓦IT负载的平均成本为12亿至13亿卢布，而地下数据中心的建设成本则因需配备防水、通风、消防及疏散系统而显著更高。

据专家预测，到2031年，俄罗斯可能会建成5至10座此类数据中心，每座容量为5–10兆瓦。

俄罗斯公司“Yandex”在遭遇乌克兰无人机的一系列袭击后，已将其三台超级计算机（“利亚普诺夫”、“加卢什金”和“切尔沃宁基斯”）全部迁移至新的计算中心。 该公司新闻处表示，设备在袭击中未受损。

10月10日深夜，无人机袭击了位于俄罗斯弗拉基米尔州的“Yandex”数据中心。该公司证实该数据中心已完全停运，导致该国数十项数字服务出现大规模中断。

俄罗斯科技公司Yandex表示，由于无人机袭击，其位于俄罗斯弗拉基米尔州的数据中心已完全停止运行。据该公司称，此次袭击导致其基础设施受损。

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