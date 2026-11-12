Россия планирует размещать дата-центры под землей из-за ударов украинских дронов

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что российским компаниям следует переносить центры обработки данных под землю, а не вывозить их за границу.

По его словам, Минцифры уже призвало бизнес строить защищенные подземные объекты.

В конце октября ведомство опубликовало рекомендации по защите дата-центров от украинских атак. В частности, стратегически важные объекты рекомендуется размещать под землей, в скалах или бункерах, укреплять их конструкции, создавать резервные копии данных и взаимодействовать с силовыми структурами.

В октябре украинские дроны атаковали объекты, связанные с «Яндексом», VK, «Сбером» и Федеральной налоговой службой РФ. В результате ударов были зафиксированы масштабные перебои в работе государственных сервисов, онлайн-банкинга, такси и служб доставки.

В то же время строительство подземных дата-центров обходится на 30–40 % дороже, чем обычных объектов. По оценкам iKS-Consulting, средняя стоимость составляет 1,2–1,3 млрд рублей за 1 МВт ИТ-нагрузки, а подземный аналог требует значительно больших затрат из-за гидроизоляции, вентиляции, систем пожаротушения и эвакуации.

По прогнозам экспертов, к 2031 году в России могут построить от 5 до 10 таких дата-центров мощностью 5–10 МВт каждый.

Российская компания «Яндекс» перевезла все три своих суперкомпьютера («Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис») на новые вычислительные площадки после серии атак украинских дронов. В пресс-службе компании утверждают, что оборудование во время ударов не пострадало.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания Яндекс заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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