Yandex заявила про зупинку дата-центру після атаки дронів — Channel NewsAsia

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

Частина сервісів недоступна

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, у Yandex заявили, що під час атаки ніхто не постраждав. Водночас частина сервісів компанії нині недоступна для користувачів.

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Третій дата-центр за кілька днів

Цей об’єкт став третім великим дата-центром, який вивели з експлуатації протягом кількох днів. У п’ятницю Yandex повідомила, що її дата-центр у Калузькій області, на південний захід від Москви, був уражений українськими безпілотниками та частково припинив роботу.

Днем раніше, за даними Reuters, українська атака зупинила роботу дата-центру Yandex у Сасово, на південний схід від Москви. Там розміщені два з трьох суперкомп’ютерів, які використовують для розробки моделі штучного інтелекту компанії.

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