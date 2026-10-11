Российская технологическая компания Yandex заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена ее инфраструктура.

Часть сервисов недоступна

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, в Yandex заявили, что во время атаки никто не пострадал. В то же время часть сервисов компании сейчас недоступна пользователям.

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Третий дата-центр за несколько дней

Этот объект стал третьим крупным дата-центром, который вывели из эксплуатации в течение нескольких дней. В пятницу Yandex сообщила, что ее дата-центр в Калужской области, к юго-западу от Москвы, был поражен украинскими беспилотниками и частично прекратил работу.

Днем ранее, по данным Reuters, украинская атака остановила работу дата-центра Yandex в Сасово, к юго-востоку от Москвы. Там размещены два из трех суперкомпьютеров, которые используют для разработки модели искусственного интеллекта компании.

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