Rosyjska firma technologiczna Yandex poinformowała, że z powodu ataku dronów całkowicie wstrzymała pracę swojego centrum danych w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Według firmy w wyniku ataku uszkodzona została jej infrastruktura.

Część usług jest niedostępna

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, Yandex oświadczył, że podczas ataku nikt nie ucierpiał. Jednocześnie część usług firmy jest obecnie niedostępna dla użytkowników.

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Trzecie centrum danych w ciągu kilku dni

Obiekt ten stał się trzecim dużym centrum danych wyłączonym z eksploatacji w ciągu kilku dni. W piątek Yandex poinformował, że jego centrum danych w obwodzie kałuskim, na południowy zachód od Moskwy, zostało trafione przez ukraińskie drony i częściowo zaprzestało działalności.

Dzień wcześniej, według Reutersa, ukraiński atak zatrzymał pracę centrum danych Yandexu w Sasowie, na południowy wschód od Moskwy. Znajdują się tam dwa z trzech superkomputerów wykorzystywanych do rozwoju modelu sztucznej inteligencji firmy.

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