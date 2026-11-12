Podczas spotkania w Kremlu ze specjalnymi przedstawicielami prezydenta USA, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, Władimir Putin oświadczył, że dla Rosji istnieje tylko jedna linia demarkacyjna z Ukrainą – granica państwowa.

Jak powiedział, Moskwa jest świadoma poruszania przez stronę ukraińską kwestii tzw. „szarych stref”.

Jednocześnie Putin nie sprecyzował, o jakie konkretnie terytoria chodzi.

Oświadczenie padło podczas rozmów dotyczących rozwiązania konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Konstantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

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