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Putin oświadczył, że uznaje jedynie granicę państwową między Rosją a Ukrainą

UA NEWS 12 listopada 2026 15:17
Putin oświadczył, że uznaje jedynie granicę państwową między Rosją a Ukrainą

Podczas spotkania w Kremlu ze specjalnymi przedstawicielami prezydenta USA, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, Władimir Putin oświadczył, że dla Rosji istnieje tylko jedna linia demarkacyjna z Ukrainą – granica państwowa.

Jak powiedział, Moskwa jest świadoma poruszania przez stronę ukraińską kwestii tzw. „szarych stref”. 

Jednocześnie Putin nie sprecyzował, o jakie konkretnie terytoria chodzi.

Oświadczenie padło podczas rozmów dotyczących rozwiązania konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Konstantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

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