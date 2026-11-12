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Путин заявил, что признает только государственную границу между Россией и Украиной

UA NEWS 12 Ноября 2026 15:17
Путин заявил, что признает только государственную границу между Россией и Украиной

Во время встречи со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле Владимир Путин заявил, что для России существует лишь одна линия разграничения с Украиной — государственная граница.

По его словам, Москва знает о поднятии украинской стороной вопроса о так называемых «серых зонах». 

В то же время Путин не уточнил, какие именно территории он имеет в виду.

Заявление прозвучало в ходе переговоров об урегулировании войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения вопросов мира в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

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