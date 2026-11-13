Утром российские войска атаковали Одессу, есть жертвы

Утром 13 ноября российские оккупанты нанесли удар по Одессе, в результате чего были зафиксированы повреждения. Подробности о последствиях атаки пока не приводятся.

Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

По его словам, поврежден частный жилой дом. Также есть жертвы.

«К сожалению, стало известно, что в результате вражеской атаки в другом районе города погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Повреждены автомобили. На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки», — сообщил Лысак.

В результате атаки беспилотника 12 ноября погибли двое местных жителей в возрасте 57 и 47 лет. Мужчины находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района, сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

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