Rankiem 13 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Odessę, w wyniku którego odnotowano zniszczenia. Szczegóły dotyczące skutków ataku nie zostały jeszcze podane.

Informację tę przekazał na Telegramie szef Odesskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Siergiej Lysak.

Jak poinformował, uszkodzeniu uległ prywatny budynek mieszkalny. Są również ofiary śmiertelne.

„Niestety, okazało się, że w wyniku wrogiego ataku w innej dzielnicy miasta zginęła jedna osoba. Składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim. Są też ranni. Uszkodzono samochody. Na miejscu działają odpowiednie służby, trwa likwidacja skutków ataku” – poinformował Lysak.

W wyniku ataku drona 12 listopada zginęło dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 57 i 47 lat. Mężczyźni przebywali przy motocyklu w gminie Seredyno-Budskiej w rejonie szostkowskim — poinformował szef Sumskiej Obwodowej Administracji Oleg Grigorow.

W wyniku rosyjskiego ataku na Winnicę ranni zostali ludzie, a także uszkodzony został budynek przedszkola. O skutkach ataku poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

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