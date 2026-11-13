Російські війська вранці атакували Одесу, є жертви

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Уранці 13 листопада російські окупанти завдали удару по Одесі, внаслідок чого зафіксовано пошкодження. Деталі щодо наслідків атаки поки не наведені.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджено приватний житловий будинок. Також є жертви.

«На жаль, стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в іншому районі міста загинула одна людина. Щирі співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі. Пошкоджені автівки. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки», — повідомив Лисак.

Унаслідок атаки безпілотника 12 листопада загинули двоє місцевих жителів віком 57 та 47 років. Чоловіки перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок російського удару по Вінниці постраждали люди, а також зазнала пошкоджень будівля дитячого садка. Про наслідки атаки повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

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