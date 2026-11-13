Росія вбила двох чоловіків у Середино-Будській громаді на Сумщині

0:00 / 0:00

Унаслідок атаки безпілотника 12 листопада загинули двоє місцевих жителів віком 57 та 47 років. Чоловіки перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог атакував їх FPV-дроном, коли чоловіки стояли поруч із мотоциклом, уточнив Григоров. Начальник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Подробиць атаки він не навів.

Російські дрони щодня атакують цивільний транспорт у громадах області, зазначив очільник ОВА. Найбільша небезпека, за його словами, – у прикордонні, де оголошена обов'язкова евакуація.

Окремо Григоров звернувся до жителів таких територій: «Закликаю жителів не ризикувати життям та скористатися можливістю виїхати у безпечніші місця», – написав він.

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

Читай нас у