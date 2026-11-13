Россия убила двух мужчин в Середино-Будской общине в Сумской области

В результате атаки беспилотника 12 ноября погибли двое местных жителей в возрасте 57 и 47 лет. Мужчины находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района, сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Враг атаковал их с помощью FPV-дрона, когда мужчины стояли рядом с мотоциклом, уточнил Григоров. Начальник ОГА выразил соболезнования родным и близким погибших. Подробностей атаки он не привёл.

Российские дроны ежедневно атакуют гражданский транспорт в общинах области, отметил глава ОГА. Наибольшая опасность, по его словам, – в приграничной зоне, где объявлена обязательная эвакуация.

Отдельно Григоров обратился к жителям таких территорий: «Призываю жителей не рисковать жизнью и воспользоваться возможностью уехать в более безопасные места», — написал он.

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днем 12 ноября. В результате атаки получила травму женщина.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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