11月12日，一起无人机袭击事件导致两名年龄分别为57岁和47岁的当地居民遇难。苏姆州行政管理局局长奥列格·格里戈罗夫表示，这两名男子当时正站在肖斯季诺区塞雷迪诺-布德斯克社区的一辆摩托车旁。

格里戈罗夫进一步说明，当这两名男子站在摩托车旁时，敌方使用FPV无人机对他们发动了袭击。州行政管理局局长向遇难者的亲属和亲友表示了哀悼。他未透露袭击的具体细节。

该州行政管理局局长指出，俄罗斯无人机每天都在该州各社区袭击民用交通工具。据他称，最大的危险在于边境地区，那里已宣布实施强制疏散。

格里戈罗夫还特别向这些地区的居民呼吁：“我呼吁居民不要冒险，抓住机会前往更安全的地方，”他在帖文中写道。

11月12日白天，俄军出动无人机袭击了扎波罗热的一处民宅。此次袭击导致一名妇女受伤。

需要指出的是，11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松市的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民受重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，购物中心“Epicenter”可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的一些居民点断电。

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