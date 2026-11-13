Rosja zabiła dwóch mężczyzn w gminie Seredyno-Budskiej w obwodzie sumskim

W wyniku ataku drona 12 listopada zginęło dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 57 i 47 lat. Mężczyźni stali przy motocyklu w gminie Seredyno-Budskiej w rejonie szostkowskim – poinformował szef Administracji Obwodowej w Sumach Oleg Grigorow.

Wróg zaatakował ich dronem FPV, gdy mężczyźni stali obok motocykla – doprecyzował Grigorow. Szef administracji obwodowej złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie podał jednak szczegółów ataku.

Rosyjskie drony codziennie atakują transport cywilny w gminach regionu – zaznaczył szef administracji obwodowej. Największe zagrożenie, jak powiedział, występuje na terenach przygranicznych, gdzie ogłoszono obowiązkową ewakuację.

Osobno Grigorow zwrócił się do mieszkańców tych terenów: „Wzywam mieszkańców, aby nie ryzykowali życia i skorzystali z możliwości wyjazdu w bezpieczniejsze miejsca” – napisał.

W dniu 12 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na prywatną zabudowę w Chorzowie. W wyniku ataku ranna została kobieta.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła miejscowa mieszkanka, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

Czytaj nas na