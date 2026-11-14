Росіяни вдарили ракетою по Павлограду, є поранені

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Удень 14 листопада російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області ракетою. Внаслідок удару пошкоджено житлову інфраструктуру, троє людей дістали поранення.

Про це в Телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської облради (ДОР) Микола Лукашук.

«Росія вдарила ракетою по Павлограду. Постраждали троє людей, серед них – 7-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

Очільник ДОР додав, що через атаку пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальний заклад і дитсадок.

Нагадаємо, що унаслідок російської ранкової та денної атаки 14 листопада на Київ уламки безпілотників виявили щонайменше в двох районах столиці.

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.

Російські загарбники 13 листопада завдали удару по автозаправній станції в Чернігівській області.

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