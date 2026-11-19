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В окупованому Криму з п’ятниці, 20 листопада 2026 року, планують запустити пасажирські катери через Керченську протоку для перевезення людей після пошкодження мосту. Переправляти легкові автомобілі цими суднами не будуть, а пасажирам заборонять проносити на борт бензин у каністрах. Про це повідомив радник так званого «глави» окупованого півострова Олег Крючков.

За його словами, логістика переправи передбачає мультимодальне сполучення: пасажирів довозитимуть автобусами до порту «Крим» у Керчі, звідки катери прямуватимуть до порту «Кавказ» на Таманському півострові. На іншому березі людей пересаджуватимуть на автобуси до Тамані або Краснодара — залежно від придбаних квитків. Проїзд самими катерами окупаційна адміністрація обіцяє зробити безкоштовним.

Водночас найближчим часом поромів для перевезення приватного автотранспорту на переправі не буде. Додатковою перешкодою для стабільної роботи маршруту є погодні умови — через шторми в Керченській протоці рух катерів може зупинятися по кілька разів на тиждень. Зокрема, 19 листопада окупанти вже призупиняли поромне сполучення через негоду з поривами вітру до 22 метрів за секунду та хвилями заввишки 1,2 метра.

Джерело: росЗМІ.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомили про падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затриму

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