0:00 / 0:00

Російські окупаційні сили продовжують спроби наблизитися до Оріхова у Запорізькій області, застосовуючи тактику інфільтрації малими піхотними групами, однак зазнають втрат ще на підступах до міста. Оріхів залишається під контролем Сил оборони України. Про це повідомила заступниця речника Угруповання військ «Південь» Анастасія Шевченко.

За її словами, окупанти намагаються непомітно підійти якомога ближче до населеного пункту невеликими групами піхоти, але українські підрозділи вчасно виявляють їхні переміщення та завдають вогневого ураження. Ворог не може ні наблизитися до міста, ні розвинути подальше просування на цьому напрямку.

Анастасія Шевченко також поінформувала, що від початку листопада 2026 року підрозділи Угруповання військ «Південь» знищили 4025 російських військовослужбовців та 1857 одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

Джерело: Укрінформ.

За останні дні російські окупаційні війська мали просування на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Зокрема, зміни зафіксували поблизу населених пунктів у Краматорському та Покровському районах.

На фронті за добу відбулося 205 боїв, на Покровському напрямку знешкодили 80 окупантів.

Росіяни посилили наступ на Добропілля та Костянтинівку – Зеленський.

Відео: бійці ГУР влаштували засідку на окупантів у Каховському лісі.

Читай нас у