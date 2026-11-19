Rosyjskie siły okupacyjne nadal próbują zbliżyć się do Orichowa w obwodzie zaporoskim, stosując taktykę infiltracji małymi grupami piechoty, jednak ponoszą straty już na przedpolach miasta. Orichów pozostaje pod kontrolą Sił Obronnych Ukrainy. Poinformowała o tym zastępczyni rzecznika Grupy Wojsk „Południe” Anastazja Szewczenko.

Według niej okupanci próbują niezauważenie zbliżyć się jak najbliżej miejscowości w niewielkich grupach piechoty, ale ukraińskie oddziały na czas wykrywają ich ruchy i zadają im straty ogniowe. Wróg nie jest w stanie ani zbliżyć się do miasta, ani kontynuować natarcia w tym kierunku.

Anastazja Szewczenko poinformowała również, że od początku listopada 2026 r. oddziały Grupy Wojsk „Południe” zlikwidowały 4025 rosyjskich żołnierzy oraz 1857 sztuk wrogiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Źródło: Ukrinform.

W ostatnich dniach rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły ofensywę na kilku odcinkach frontu w obwodzie donieckim. W szczególności odnotowano zmiany w pobliżu miejscowości w rejonach Kramatorska i Pokrowska.

Na froncie w ciągu doby doszło do 205 starć, a na kierunku Pokrowskim zneutralizowano 80 okupantów.

Rosjanie wzmocnili ofensywę na Dobropillię i Kostiantynówkę – poinformował Zełenski.

Wideo: żołnierze Głównego Zarządu Wywiadu (GUR) zorganizowali zasadzkę na okupantów w lesie w Kachowce.

Czytaj nas na