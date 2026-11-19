Rosjanie rozpowszechniają fałszywe informacje o ataku „Szahida” na obiekt cywilny w Kijowie
Po uderzeniu rosyjskiego drona w obiekt cywilny w stolicy rosyjska propaganda zaczęła zrzucać winę za ten atak na ukraińską obronę przeciwlotniczą.
W Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podkreślono, że odnotowano bezpośrednie trafienie rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w obiekt cywilny.
Źródło: Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.
W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na stolicę przy użyciu dronów-kamikadze. Skutki ataku odnotowano jednocześnie w trzech dzielnicach Kijowa.
Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.
Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.
W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku cztery osoby odniosły obrażenia.