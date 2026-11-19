Po uderzeniu rosyjskiego drona w obiekt cywilny w stolicy rosyjska propaganda zaczęła zrzucać winę za ten atak na ukraińską obronę przeciwlotniczą.

W Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podkreślono, że odnotowano bezpośrednie trafienie rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w obiekt cywilny.

Źródło: Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na stolicę przy użyciu dronów-kamikadze. Skutki ataku odnotowano jednocześnie w trzech dzielnicach Kijowa.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku cztery osoby odniosły obrażenia.

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