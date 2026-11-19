Obecnego gubernatora obwodu woroneżskiego Federacji Rosyjskiej uznano za winnego finansowania działań mających na celu zmianę granic terytorialnych i państwowych Ukrainy. W wyniku publicznego oskarżenia wniesionego przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Czerniowcach został on skazany zaocznie na 5 lat pozbawienia wolności z konfiskatą całego majątku.

Prokuratorzy udowodnili, że od początku pełnej inwazji urzędnik ten wykorzystywał swoje uprawnienia służbowe oraz środki budżetowe regionu do zapewnienia wsparcia materialnego i finansowego rosyjskim żołnierzom biorącym udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Jego czyny zakwalifikowano na podstawie części 1 art. 110-2 Kodeksu karnego Ukrainy.

Osobiście organizował dostawy dla armii Federacji Rosyjskiej quadkopterów, generatorów, kamer termowizyjnych, urządzeń noktowizyjnych, stacji radiowych, samochodów oraz innego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań bojowych.

We wrześniu 2022 roku gubernator zorganizował przekazanie rosyjskiej jednostce wojskowej 125 ton ładunku. Następnie na potrzeby armii RF przekazywano generatory, stacje radiowe i samochody.