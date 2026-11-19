Gubernator rosyjskiego regionu został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za finansowanie wojny przeciwko Ukrainie
Obecnego gubernatora obwodu woroneżskiego Federacji Rosyjskiej uznano za winnego finansowania działań mających na celu zmianę granic terytorialnych i państwowych Ukrainy. W wyniku publicznego oskarżenia wniesionego przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Czerniowcach został on skazany zaocznie na 5 lat pozbawienia wolności z konfiskatą całego majątku.
Prokuratorzy udowodnili, że od początku pełnej inwazji urzędnik ten wykorzystywał swoje uprawnienia służbowe oraz środki budżetowe regionu do zapewnienia wsparcia materialnego i finansowego rosyjskim żołnierzom biorącym udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Jego czyny zakwalifikowano na podstawie części 1 art. 110-2 Kodeksu karnego Ukrainy.
Osobiście organizował dostawy dla armii Federacji Rosyjskiej quadkopterów, generatorów, kamer termowizyjnych, urządzeń noktowizyjnych, stacji radiowych, samochodów oraz innego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań bojowych.
We wrześniu 2022 roku gubernator zorganizował przekazanie rosyjskiej jednostce wojskowej 125 ton ładunku. Następnie na potrzeby armii RF przekazywano generatory, stacje radiowe i samochody.
Oprócz dostaw sprzętu i wyposażenia zapewniał on również wsparcie finansowe dla żołnierzy. W szczególności podpisywał uchwały o przyznaniu środków z funduszu rezerwowego obwodu woroneżskiego na wypłaty dla zmobilizowanych, żołnierzy kontraktowych i innych uczestników tak zwanej „specjalnej operacji wojskowej”.
Informację tę podała prokuratura obwodowa w Czerniowcach.
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