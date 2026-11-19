俄罗斯某地区州长因资助对乌克兰的战争被判处5年监禁
俄罗斯联邦沃罗涅日州现任州长被认定犯有资助旨在改变乌克兰领土及国家边界行为的罪行。 根据切尔诺夫策州检察院检察官的公开指控，他被缺席判处5年有期徒刑，并没收其全部财产。
检察官证明，自全面入侵开始以来，该官员利用职务权限和该地区的预算资金，为参与对乌克兰战争的俄罗斯军人提供物资和资金支持。 其行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第110-2条第1款。
他亲自组织向俄罗斯军队供应四轴飞行器、发电机、热成像仪、夜视仪、无线电台、汽车以及其他开展作战行动所需的装备。
2022年9月，该州长组织向俄罗斯军事单位移交了125吨物资。此后，又为满足俄军需求，陆续移交了发电机、无线电台和汽车。
除了供应技术装备外，他还为军人提供了资金支持。特别是，他签署了从沃罗涅日州储备基金中拨款的决议，用于向被动员人员、合同制军人以及所谓“特别军事行动”的其他参与者发放报酬。
切尔诺夫策州检察院通报了这一情况。
在顿涅茨克州，一名为俄罗斯特工被捕，该特工曾负责校正对乌克兰武装部队阵地的打击。
乌克兰安全局（SBU）反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，该男子涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。