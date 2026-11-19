俄罗斯联邦沃罗涅日州现任州长被认定犯有资助旨在改变乌克兰领土及国家边界行为的罪行。 根据切尔诺夫策州检察院检察官的公开指控，他被缺席判处5年有期徒刑，并没收其全部财产。

检察官证明，自全面入侵开始以来，该官员利用职务权限和该地区的预算资金，为参与对乌克兰战争的俄罗斯军人提供物资和资金支持。 其行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第110-2条第1款。

他亲自组织向俄罗斯军队供应四轴飞行器、发电机、热成像仪、夜视仪、无线电台、汽车以及其他开展作战行动所需的装备。