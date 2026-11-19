Губернатор российского региона приговорен к 5 годам лишения свободы за финансирование войны против Украины
Действующего губернатора Воронежской области РФ признали виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины. По результатам публичного обвинения прокуроров Черновицкой областной прокуратуры его заочно приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Прокуроры доказали, что с начала полномасштабного вторжения чиновник использовал служебные полномочия и бюджетные средства региона для материального и финансового обеспечения российских военных, участвующих в войне против Украины. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
Он лично организовывал поставки для армии РФ квадрокоптеров, генераторов, тепловизоров, приборов ночного видения, радиостанций, автомобилей и другого оборудования, необходимого для ведения боевых действий.
В сентябре 2022 года губернатор организовал передачу российскому воинскому подразделению 125 тонн груза. Впоследствии для нужд армии РФ передавались генераторы, радиостанции и автомобили.
Помимо поставок техники и оборудования, он обеспечивал и денежную поддержку военных. В частности, подписывал постановления о выделении средств из резервного фонда Воронежской области на выплаты мобилизованным, контрактникам и другим участникам так называемой «специальной военной операции».
Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.
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