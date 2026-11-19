Действующего губернатора Воронежской области РФ признали виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины. По результатам публичного обвинения прокуроров Черновицкой областной прокуратуры его заочно приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Прокуроры доказали, что с начала полномасштабного вторжения чиновник использовал служебные полномочия и бюджетные средства региона для материального и финансового обеспечения российских военных, участвующих в войне против Украины. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Он лично организовывал поставки для армии РФ квадрокоптеров, генераторов, тепловизоров, приборов ночного видения, радиостанций, автомобилей и другого оборудования, необходимого для ведения боевых действий.

В сентябре 2022 года губернатор организовал передачу российскому воинскому подразделению 125 тонн груза. Впоследствии для нужд армии РФ передавались генераторы, радиостанции и автомобили.