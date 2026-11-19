После того как российский беспилотник поразил гражданский объект в столице, российская пропаганда начала возлагать ответственность за удар на украинскую противовоздушную оборону.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что было зафиксировано прямое попадание российского БПЛА в гражданский объект.

Источник: Центр противодействия дезинформации.

В четверг, 19 ноября, российские войска нанесли удар по столице с помощью дронов-камикадзе. Последствия атаки зафиксировали сразу в трех районах Киева.

Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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