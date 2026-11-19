19 ноября в результате очередной российской атаки на Киев было повреждено здание посольства Нидерландов в Украине. На этот раз под ударом оказалось ещё одно дипломатическое учреждение в столице.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«Мы призываем международное сообщество самым решительным образом осудить российские атаки на иностранных дипломатов и выражаем полную поддержку нашим нидерландским коллегам», — написал глава МИД.

Он подчеркнул, что «путинский террор должен получать решительный ответ».

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что во время российской атаки на Киев дрон попал в тыл здания нидерландского посольства.

«Сегодня днём снаряд попал за зданием посольства Нидерландов в Киеве. К счастью, наши коллеги не пострадали, однако здание получило незначительные повреждения», — говорится в сообщении.

Глава МИД отметил, что обстоятельства инцидента выясняются.

По его словам, ключевым приоритетом нидерландской стороны остается безопасность и благополучие сотрудников посольства.

Как сообщал «Укринформ», в Киеве в результате российской атаки днем 19 ноября пострадали четыре человека.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в социальной сети Х.

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