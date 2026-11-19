19 listopada w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzeniu uległ budynek ambasady Holandii na Ukrainie. Tym razem atak dotknął kolejną placówkę dyplomatyczną w stolicy.

Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

„Wzywamy społeczność międzynarodową do jak najzdecydowanego potępienia rosyjskich ataków na zagranicznych dyplomatów i wyrażamy pełne poparcie dla naszych holenderskich kolegów” – napisał szef MSZ.

Podkreślił, że „terror Putina musi spotkać się z zdecydowaną odpowiedzią”.

Minister spraw zagranicznych Holandii Tom Berendsen oświadczył, że podczas rosyjskiego ataku na Kijów dron uderzył w tył budynku ambasady holenderskiej.

„Dzisiaj w ciągu dnia pocisk uderzył w tył budynku ambasady Holandii w Kijowie. Na szczęście nasi koledzy nie odnieśli obrażeń, jednak budynek doznał niewielkich uszkodzeń” – czytamy w poście.

Szef MSZ zaznaczył, że okoliczności tego zdarzenia są obecnie wyjaśniane.

Według niego kluczowym priorytetem strony holenderskiej pozostaje bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników ambasady.

Jak informowała agencja Ukrinform, w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku w ciągu dnia 19 listopada cztery osoby odniosły obrażenia.

Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga w serwisie społecznościowym X.

Wideo: W obwodzie kijowskim w wyniku ataku Rosji rannych zostało cztery osoby, w tym dziecko.

Rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dzielnicy Podil wybuchły pożary w mieszkaniach.

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