W Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono ambasadę Holandii
19 listopada w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzeniu uległ budynek ambasady Holandii na Ukrainie. Tym razem atak dotknął kolejną placówkę dyplomatyczną w stolicy.
Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.
„Wzywamy społeczność międzynarodową do jak najzdecydowanego potępienia rosyjskich ataków na zagranicznych dyplomatów i wyrażamy pełne poparcie dla naszych holenderskich kolegów” – napisał szef MSZ.
Podkreślił, że „terror Putina musi spotkać się z zdecydowaną odpowiedzią”.
Minister spraw zagranicznych Holandii Tom Berendsen oświadczył, że podczas rosyjskiego ataku na Kijów dron uderzył w tył budynku ambasady holenderskiej.
„Dzisiaj w ciągu dnia pocisk uderzył w tył budynku ambasady Holandii w Kijowie. Na szczęście nasi koledzy nie odnieśli obrażeń, jednak budynek doznał niewielkich uszkodzeń” – czytamy w poście.
Szef MSZ zaznaczył, że okoliczności tego zdarzenia są obecnie wyjaśniane.
Według niego kluczowym priorytetem strony holenderskiej pozostaje bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników ambasady.
Jak informowała agencja Ukrinform, w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku w ciągu dnia 19 listopada cztery osoby odniosły obrażenia.
Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga w serwisie społecznościowym X.
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