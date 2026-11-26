W ciągu ostatniej doby na froncie odnotowano 167 starć bojowych. Ukraińscy obrońcy nadal powstrzymują ofensywę wojsk rosyjskich na wszystkich kierunkach i zadają przeciwnikowi straty.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim

W ciągu ostatniej doby agresor przeprowadził jeden atak, wykonał dwa naloty, zrzucając cztery bomby KAB, oraz 23 razy ostrzelał pozycje naszych wojsk i miejscowości.

Na kierunku południowo-słobożańskim

Ukraińskie oddziały odparły dwa ataki wroga. Okupanci próbowali posunąć się naprzód w rejonie miejscowości Ochrimówka i Mała Wovcza.

Na kierunku limańskim

Ukraińscy obrońcy odparli 11 ataków w rejonach miejscowości Liman, Zariczne i Dibrowa.

Na kierunku słowiańskim

Najeźdźcy przeprowadzili dwa ataki – w rejonie Ozernego oraz w kierunku Piskunówki.

Na kierunku Kostiantynów

Odnotowano siedem ataków. Okupanci prowadzili działania szturmowe w rejonie Kostiantynówki.

Na kierunku Pokrowskim

Ukraińscy obrońcy powstrzymali 21 ataków. Wróg zaatakował w rejonie miejscowości Vilne, Molodetske oraz w kierunku miejscowości Kucheriv Yar, Dobropillia, Czernihivka, Nowohryshyne, Myrne, Huliwe i Serhiivka.

Na kierunku Huliaipilskim

Odparto osiem ataków najeźdźców w rejonie Bilohria oraz w kierunku miejscowości Nowe Zaporoże i Huliaipilsk.

Źródło: Sztab Generalny

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 319 rosyjskich okupantów.

Armia Federacji Rosyjskiej, według stanu na wtorek, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat od początku wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku straty te wyniosły 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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