W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 87 rosyjskich dronów. Łącznie od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę rakietami balistycznymi oraz 113 bojowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi różnych typów.

Według danych wojskowych od godziny 18:00 w środę, 25 listopada, Rosjanie wystrzeliwali rakiety balistyczne „Iskander-M”, „Cyrkon” i S-400 z obwodów briańskiego i kurskiego w Federacji Rosyjskiej.

Ponadto wróg wykorzystał 113 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, w tym 76 rakietowych, „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”. Wystrzelenia miały miejsce z okolic Orła, Briańska, Primorsko-Achtaarska i Millerowa w Rosji, a także z tymczasowo okupowanych Doniecka i Gwardijskiego na Krymie.

Atak powietrzny został odparty przez ukraińskie siły powietrzne, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych na godz. 08:00 w czwartek, 26 listopada, obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 87 wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

Jednocześnie odnotowano trafienia w 20 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych celów powietrznych i ich szczątków w sześciu lokalizacjach.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

Od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku ataków jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

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