11月26日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了87架俄罗斯无人机。自11月25日晚起，俄军共向乌克兰发射了弹道导弹及113架各类型攻击型无人机。

据军方消息，自11月25日（周三）18:00起，俄军从俄罗斯联邦布良斯克州和库尔斯克州发射了“伊斯坎德尔-M”、“锆石”以及S-400弹道导弹。

此外，敌方还动用了113架“Shahed”型攻击无人机，其中包括76架喷气式无人机、“赫伯拉”无人机以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。 导弹发射方向包括俄罗斯的奥尔洛夫、布良斯克、普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克和米列罗沃，以及克里米亚地区被临时占领的顿涅茨克和格瓦尔迪伊斯基。

乌克兰空军、防空导弹部队、电子战和无人机部队，以及乌克兰国防军的机动火力小组共同击退了此次空袭。

据截至11月26日（周四）上午8:00的初步数据，防空部队已击落87架敌方无人机。

与此同时，记录到20处地点遭到命中，另有6处地点发现了被击落空中目标及其残骸。

乌克兰武装部队空军在Telegram上发布了这一消息。

自11月25日晚起，俄军便利用无人机对该州四个地区发动了袭击。袭击导致一人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

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