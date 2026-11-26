Rano 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

Około godziny 05:20 rosyjscy żołnierze zaatakowali Charków za pomocą dronów bojowych, prawdopodobnie typu „Shahed”.

Uderzenie odnotowano na 15. piętrze 16-piętrowego budynku mieszkalnego w dzielnicy Nowobawarskiej. Zginęli mężczyzna i kobieta.

Około godziny 05:30 doszło do ponownego uderzenia drona podobnego typu w dzielnicę Chłodnogórską w Charkowie.

Uszkodzono stację benzynową oraz budynek kompleksu sportowego. Dwie mieszkanki w wieku 18 i 39 lat doznały ostrej reakcji na stres.





Pod kierownictwem prokuratorów wszczęto dochodzenie przedprocesowe w sprawie popełnienia zbrodni wojennej, która spowodowała śmierć ludzi (cz. 2 art. 438 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Informację tę podano z powołaniem się na Telegram prokuratury obwodowej w Charkowie oraz szefa Administracji Obwodowej w Charkowie Olega Sinegubowa.

W rejonie Saltowskim w Charkowie w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało pięć osób. Rosyjski dron uderzył w ten rejon.

17 listopada burmistrz Charkowa Ihor Terechow poinformował o przygotowaniach miasta na ewentualne długotrwałe przerwy w dostawach prądu i uszkodzenia infrastruktury krytycznej w wyniku rosyjskich ataków.

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