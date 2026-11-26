Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела были повреждены жилой многоэтажный дом, автозаправочная станция и спортивный комплекс. Появились фотографии последствий российской атаки.

Около 05:20 российские военные атаковали Харьков ударными дронами, предположительно типа «Шахед».

Попадание зафиксировано на 15-м этаже 16-этажного жилого дома в Новобаварском районе города. Погибли мужчина и женщина.

Примерно в 05:30 был нанесен повторный удар беспилотником аналогичного типа по Холодногорскому району Харькова.

Повреждены АЗС и здание спортивного комплекса. Две жительницы в возрасте 18 и 39 лет перенесли острую стрессовую реакцию.





Под процессуальным руководством прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщается со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В Салтовском районе Харькова в результате российской атаки пострадали пять человек. Российский беспилотник нанес удар по району.

17 ноября мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о подготовке города к возможным длительным отключениям электроэнергии и повреждениям критически важной инфраструктуры в результате российских атак.

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