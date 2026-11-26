По данным украинской разведки, в отношениях между Москвой и Пхеньяном возник серьёзный конфликт, который привёл к прекращению военной поддержки России со стороны Северной Кореи. В ГУР раскрыли причины обострения отношений между союзниками.

7 сентября 2026 года Россия и Северная Корея официально открыли автомобильный мост через реку Туманную (Туманган), протекающую вдоль границы двух стран.

Новый объект должен был укрепить транспортное сообщение между государствами и обеспечить увеличение объемов двусторонних перевозок.

Как известно, Москва заинтересована в дальнейшем получении северокорейского вооружения и его комплектующих. А Пхеньян рассчитывает на российскую помощь в виде оборудования, сырья, технологий и финансирования, а также стремится перенять опыт ведения современной войны.

Несмотря на это, в прошлом месяце в отношениях РФ и КНДР возникли недоразумения. Причиной стало заявление заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко о том, что Москва в перспективе будет способствовать снижению напряженности в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. В Северной Корее такие слова восприняли крайне негативно.

В конце октября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что подобная позиция не согласуется с характером союзнических отношений между двумя государствами. Она также потребовала от российской стороны объяснений относительно её политики в отношении Южной Кореи.

Кроме того, Чхве Сон Хи сообщила о временном прекращении военной поддержки со стороны России. По имеющимся данным, соответствующее решение принял лично диктатор КНДР Ким Чен Ын.

Согласно данным ГУР, ограничения касаются использования российскими военно-транспортными самолетами воздушного пространства Северной Кореи, а также поставок баллистических ракет KN-23 и новой партии артиллерийских боеприпасов.

Более того, Пхеньян пока не спешит выполнять запрос Москвы об увеличении численности северокорейского военного контингента в России. Речь идет о наращивании группировки с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих.

В то же время подразделения 11-го корпуса сил специальных операций армии КНДР, которые уже находятся в России, продолжают нести службу в Курской области. Они размещены во втором эшелоне группировки войск (сил) «Курск».

Кроме того, с середины лета в Воронежской области действует сводное ракетное подразделение северокорейской армии. Российская сторона использует его для нанесения ударов по Украине. Это подразделение входит в состав 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа.

Таким образом, дальнейшее углубление военного взаимодействия между Москвой и Пхеньяном в настоящее время фактически заморожено.

Среди основных проблем сотрудничества остаются низкий уровень оперативной совместимости российских и северокорейских войск, языковой барьер, нехватка переводчиков и недостаточное логистическое обеспечение со стороны КНДР.

Дополнительным препятствием является отношение российского военного командования к северокорейским военнослужащим. По имеющейся информации, представители высшего руководства армии РФ демонстрируют откровенное пренебрежение к военным КНДР, воспринимая их как навязанное политическое бремя.

Еще одним фактором, сдерживающим военное сотрудничество двух стран, стали значительные потери северокорейского контингента в боях с Силами обороны Украины на территории Курской области.

По оценкам Главного управления разведки, общие потери военных КНДР составляют 7 058 человек. Из них 2 251 военнослужащий погиб, остальные получили ранения.

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