据乌克兰情报部门消息，莫斯科与平壤之间的关系爆发了严重冲突，导致朝鲜停止了对俄罗斯的军事支持。乌克兰总参谋部情报总局披露了这两个盟友之间关系恶化的原因。

2026年9月7日，俄罗斯和朝鲜正式开通了一座横跨图们江（图们江）的公路桥，该河流沿两国边境蜿蜒而过。

这一新设施本应加强两国间的交通联系，并确保双边运输量的增加。

众所周知，莫斯科有兴趣继续获得朝鲜的武器及其零部件。而平壤则指望俄罗斯在设备、原材料、技术和资金方面提供援助，并希望借鉴现代战争的经验。

尽管如此，上个月俄朝两国关系中出现了分歧。 起因是俄罗斯副外长安德烈·鲁登科发表声明称，莫斯科未来将致力于缓解首尔与平壤之间的紧张关系。朝鲜方面对此反应极为负面。

10月底，朝鲜外务相崔善姬表示，这种立场不符合两国同盟关系的性质。 她还要求俄方就其对韩国的政策作出解释。

此外，崔善姬宣布暂时停止接受俄罗斯的军事支持。据现有消息，该决定是由朝鲜独裁者金正恩亲自作出的。

据总参谋部情报总局消息，限制措施涉及俄罗斯军用运输机使用朝鲜领空，以及KN-23弹道导弹和新一批火炮弹药的供应。

此外，平壤目前并不急于响应莫斯科关于增加驻俄朝鲜军事分遣队人数的要求。该要求涉及将驻俄部队规模从8.5千人扩充至5万人。

与此同时，已驻扎在俄罗斯的朝鲜人民军第11特种作战军部队，仍在库尔斯克州继续服役。他们被部署在“库尔斯克”部队编队的第二梯队中。

此外，自夏季中旬起，朝鲜人民军的一支联合导弹部队一直在沃罗涅日州执行任务。 俄方利用该部队对乌克兰实施打击。该部队隶属于莫斯科军区第1装甲军第112导弹旅。

因此，莫斯科与平壤之间军事合作的进一步深化目前实际上已陷入停滞。

合作面临的主要问题依然包括：俄朝两军作战协同性较低、语言障碍、翻译人员短缺以及朝鲜方面后勤保障不足。

俄罗斯军事指挥部对朝鲜军人的态度也构成了额外的障碍。 据现有信息显示，俄罗斯联邦军队高层领导对朝鲜军人表现出公然的轻蔑，将其视为强加的政治负担。

阻碍两国军事合作的另一个因素是，朝鲜部队在库尔斯克州与乌克兰国防军的战斗中遭受了重大伤亡。

据情报总局评估，朝鲜军队总伤亡人数为7 058人。其中2 251名军人阵亡，其余人员受伤。

此前，朝鲜曾因针对该阵营的制裁而驱逐了一名瑞士外交官。

朝鲜曾多次拒绝接收特朗普致金正恩的信件。

泽连斯基称，俄罗斯每月从朝鲜获得数十枚弹道导弹。

关注我们在