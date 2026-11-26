В результате российских атак с использованием беспилотников в Черниговской области 26 ноября пострадали четыре человека. Под ударами оказались Городня, Семеновка, Корюковка, населенные пункты Олишевской общины и Новгород-Северский.

В частности, российские войска нанесли удар беспилотником типа «Герань» по лесопилке в Городне. В результате атаки пострадали трое человек. Двух мужчин госпитализировали, ещё один проходит амбулаторное лечение. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на месте попадания.

В Семеновке в результате ударов FPV-дронами повреждены больница и школа. Поздно вечером российские военные атаковали территорию предприятия в Корюковке. Там также возник пожар, который впоследствии потушили.

«В селе Олишевской общины пострадала пожилая женщина. В результате атаки дронов там поврежден дом, загорелись хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.

Кроме того, утром российские оккупанты атаковали жилой дом в Новгороде-Северском. В результате удара возник пожар.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждения получили жилой многоэтажный дом, автозаправочная станция и спортивный комплекс. Появились фотографии последствий российской атаки.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня, 26 ноября, из-за российского удара по объекту инфраструктуры возникли значительные проблемы с электроснабжением. В центральной части города остановился коммунальный электротранспорт, а системы тепло- и водоснабжения переходят на резервные генераторы.

В ночь на 26 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили и подавили 87 российских беспилотников. Всего с вечера 25 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и 113 ударными БПЛА различных типов.

С вечера 25 ноября российские войска наносили удары беспилотниками по четырём районам области. В результате атак один человек получил ранения.

В течение суток российские войска атаковали 46 населенных пунктов региона. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району по состоянию на утро 26 ноября пострадали 18 человек, среди них трое детей.

Читай нас в