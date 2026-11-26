11月26日，俄罗斯在切尔尼戈夫州发动无人机袭击，造成4人受伤。戈罗德尼亚、塞梅尼夫卡、科里乌基夫卡、奥利希夫社区的各居民点以及诺夫哥罗德-西维尔斯基均遭到袭击。

其中，俄军使用“天竺葵”型无人机袭击了戈罗德尼亚的一家锯木厂。此次袭击造成三人受伤。其中两名男子已被送医住院，另一人正在接受门诊治疗。 救援人员迅速扑灭了袭击现场的火灾。

在塞梅尼夫卡，医院和学校因FPV无人机袭击而受损。深夜，俄军袭击了科里乌基夫卡的一家企业。该处也发生了火灾，随后被扑灭。

“奥利希夫社区的一个村庄里，一名老年妇女受伤。由于无人机袭击，当地一栋房屋受损，附属建筑起火，”通报中写道。

此外，清晨时分，俄占军袭击了诺夫哥罗德-西维尔斯基的一栋住宅楼。袭击引发了火灾。

切尔尼戈夫州军事行政长官维亚切斯拉夫·恰乌斯通报了这一情况。

11月26日上午，俄军使用攻击型无人机袭击了哈尔科夫。炮击导致一栋多层住宅楼、一座加油站和一个体育中心受损。俄军袭击后的现场照片已流出。

今天（11月26日），在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市，由于俄罗斯对基础设施目标的袭击，电力供应出现了严重问题。市中心区域的公共电动交通停运，供热和供水系统已切换至备用发电机运行。

11月26日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了87架俄罗斯无人机。自11月25日晚起，俄军共向乌克兰发射了弹道导弹及113架各类型攻击型无人机。

自11月25日晚起，俄军利用无人机对该州四个地区发动了袭击。袭击导致一人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

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