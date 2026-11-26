На Великобурлуцком направлении при попытке наступления российские военные потеряли три бронированные машины. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупантов подвела болотистая местность, а их атака завершилась уничтожением техники.

Три «замангаленные» машины атаковали позиции Сил обороны. Однако, по словам Трегубова, они не доехали. Застряли и были сожжены.

«Россияне просто полагались на „авось и эгегей“. В условиях тумана вообще бывают попытки использовать бронетехнику. На этот раз был не только туман, но и мокрый снег. И участки превратились в болото», — рассказал представитель Группировки объединенных сил.

Такие методы, отметил Трегубов, — попытка оккупантов отыграть потерянное во время операции «Медвежья ловушка», когда Силы обороны отрезали выступ, тянувшийся до Великого Бурлука. Но российское поражение стало результатом очередной лжи.

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«Они слишком себя переоценили. План по окружению большого квадрата в Харьковской области выполнить не смогли, а объявили его как уже выполненный. Объявили своему командованию, СМИ. Мы почти месяц смотрели на очень впечатляющие карты, на которых якобы они уже объединились в районе Великого Бурлука. Взяли украинские силы в кольцо. Абсолютная шизофрения, но ведь они эти карты действительно публиковали. В результате головы точно полетят, они слишком ярко забредли», — констатировал Виктор Трегубов в эфире Армия TV.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2 319 российских оккупантов.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военный, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военнослужащих, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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