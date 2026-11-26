Na kierunku Wielki Burlut podczas próby natarcia rosyjscy żołnierze stracili trzy pojazdy opancerzone. Jak poinformował rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow, okupantom przeszkodziło bagniste tereny, a ich atak zakończył się zniszczeniem sprzętu.

Trzy „zniszczone” pojazdy zaatakowały pozycje Sił Obronnych. Jednak, jak twierdzi Tregubow, nie dotarły do celu. Ugrzęzły i zostały spalone.

„Rosjanie po prostu liczyli na szczęście. W warunkach mgły zdarza się, że podejmują próby wykorzystania pojazdów opancerzonych. Tym razem była nie tylko mgła, ale także mokry śnieg. A trasy zamieniły się w bagno” – powiedział rzecznik Grupy Sił Połączonych.

Takie metody, zauważył Tregubow, to próba odzyskania przez okupantów tego, co stracili podczas operacji „Niedźwiedzia pułapka”, kiedy Siły Obronne odcięły wysunięty przyczółek sięgający Wielkiego Burluka. Jednak rosyjska porażka była wynikiem kolejnego kłamstwa.

<br />

„Zbytnio się pochlebiali. Nie zdołali zrealizować planu otoczenia dużego obszaru w obwodzie charkowskim, a ogłosili go jako już zrealizowany. Ogłosili to swojemu dowództwu i mediom. Przez prawie miesiąc oglądaliśmy bardzo imponujące mapy, na których rzekomo połączyli już siły w rejonie Wielkiego Burluka. Otoczyli siły ukraińskie. To czysta schizofrenia, ale oni naprawdę opublikowali te mapy. W rezultacie głowy na pewno polecą, zbyt wyraźnie się w to wplątali” — stwierdził Wiktor Tregubow na antenie Armia TV.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 319 rosyjskich okupantów.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat od początku wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku liczba ta osiągnęła 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Czytaj nas na