在维利科布尔卢茨克方向，俄军在试图发起进攻时损失了三辆装甲车。 据联合部队发言人维克多·特雷古博夫称，沼泽地带让占领军陷入困境，他们的进攻最终以装备被摧毁告终。

三辆“破旧不堪”的装甲车曾向国防军阵地发起攻击。然而，据特雷古博夫称，它们未能抵达目标位置，最终陷入泥泞并被焚毁。

“俄军完全是靠‘碰运气’和‘瞎猜’。在雾天条件下，他们通常会尝试使用装甲车辆。 但这次不仅有雾，还有湿雪。进攻路线因此变成了沼泽地，”联合部队发言人说道。

特雷古博夫指出，此类做法是占领者试图挽回在“熊陷阱”行动中遭受的损失——当时乌克兰国防军切断了延伸至大布尔卢克的突出部。 但俄罗斯的失败实则是又一次谎言的后果。

<br />

“他们太自吹自擂了。他们根本没能执行包围哈尔科夫州大区域的计划，却宣称该计划已经完成。 向自己的指挥部和媒体宣布。我们花了将近一个月的时间，看着那些非常精美的地图，上面显示他们似乎已经在维利基·布尔卢克地区汇合，将乌克兰军队包围了起来。这简直是彻头彻尾的妄想，但他们确实发布了这些地图。 结果就是，相关负责人的职位肯定不保，因为他们的谎言太过明显了，”维克多·特雷古博夫在军队电视台的直播中指出。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了2319名俄罗斯占领军。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，其伤亡人数已达432,519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430,790人）。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

关注我们在