В Миргороде Полтавской области 19 ноября российский ударный беспилотник попал в открытую местность вблизи жилой застройки. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил травмы. Ударной волной и осколками также частично разрушены и повреждены окружающие жилые дома и хозяйственные постройки.

На месте происшествия работают соответствующие службы, информация о точных масштабах разрушений и состоянии пострадавшего в настоящее время уточняется.

Источник: Виталий Дякивнич, Полтавская ОВА.

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