19 listopada w Mirgorodzie w obwodzie poltawskim rosyjski dron bojowy uderzył w teren otwarty w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Poinformował o tym szef poltawskiej obwodowej administracji wojskowej Witalij Dyakivnych.

Według wstępnych danych w wyniku wybuchu jedna osoba odniosła obrażenia. Fala uderzeniowa i odłamki spowodowały również częściowe zniszczenie i uszkodzenie okolicznych budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych.

Na miejscu zdarzenia działają odpowiednie służby, a informacje dotyczące dokładnego zakresu zniszczeń oraz stanu poszkodowanego są obecnie weryfikowane.

Źródło: Witalij Dyakivnych, Poltawska OVA.

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