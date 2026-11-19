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Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

За словами Синєгубова, російська армія влучила у житловий будинок. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, а також про ймовірну наявність людей під завалами.

«Армія РФ вдарила по житловому будинку в Ізюмі. На цю хвилину попередньо відомо про двох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди», — зазначив очільник ОВА.

Унаслідок обстрілу повністю зруйновано один із під'їздів багатоповерхівки. Крім того, у будинку навпроти загорілася квартира на п'ятому поверсі.

Синєгубов наголосив, що на місці влучання у посиленому режимі працюють усі екстрені служби.

В Ізюмській міській раді повідомили, що, за попередніми даними, російські війська атакували місто з реактивної системи залпового вогню.

«Влучання зафіксовано в центральній частині міста. Внаслідок атаки зазнав руйнувань один та зазнали пошкоджень декілька багатоквартирних будинків та приватні домоволодіння», — йдеться у заяві.

За уточненою інформацією міської ради, внаслідок російського удару постраждали щонайменше 12 людей, зокрема четверо дітей. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

На місці обстрілу тривають роботи екстрених служб, які ліквідовують наслідки атаки та перевіряють інформацію про можливих людей під завалами.

Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Ізюмська міська рада.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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