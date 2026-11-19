В четверг, 19 ноября, российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате удара был разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

По словам Синегубова, российская армия попала в жилой дом. Изначально сообщалось о двух пострадавших, а также о вероятном наличии людей под завалами.

«Армия РФ нанесла удар по жилому дому в Изюме. На данный момент предварительно известно о двух пострадавших. Под завалами могут находиться люди», — отметил глава ОГА.

В результате обстрела полностью разрушен один из подъездов многоэтажного дома. Кроме того, в доме напротив загорелась квартира на пятом этаже.

Синегубов подчеркнул, что на месте попадания в усиленном режиме работают все экстренные службы.

В Изюмском городском совете сообщили, что, по предварительным данным, российские войска атаковали город с помощью реактивной системы залпового огня.

«Попадание зафиксировано в центральной части города. В результате атаки был разрушен один и повреждены несколько многоквартирных домов и частных домовладений», — говорится в заявлении.

По уточненной информации городского совета, в результате российского удара пострадали не менее 12 человек, в том числе четверо детей. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь.

На месте обстрела продолжаются работы экстренных служб, которые ликвидируют последствия атаки и проверяют информацию о возможных людях под завалами.

Об этом сообщают начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Изюмский городской совет.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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