11月19日星期四，俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆市。此次袭击导致一栋公寓楼的入口被摧毁，废墟下可能仍有人员被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

据西涅古博夫称，俄军击中了一栋居民楼。最初有报道称有两人受伤，并指出废墟下可能还有人被困。

“俄罗斯军队袭击了伊久姆的一栋住宅楼。截至目前，初步消息显示有两人受伤。废墟下可能还有人被困，”该州行政长官指出。

炮击导致这栋多层住宅楼的一个单元完全倒塌。此外，对面楼房五楼的一套公寓也起火了。

西涅古博夫强调，所有应急服务部门正在受袭现场以强化模式开展救援工作。

伊久姆市议会通报称，据初步数据，俄军使用火箭炮系统对该市发动了袭击。

“袭击发生在市中心区域。此次袭击导致一栋多户住宅楼被摧毁，另有数栋多户住宅楼及私人住宅受损，”声明中写道。

根据市议会更详细的信息，俄罗斯袭击造成至少12人受伤，其中包括4名儿童。所有伤者均已获得必要的医疗救助。

应急服务部门正在袭击现场持续开展工作，清理袭击造成的后果，并核实有关可能有人被埋在废墟下的信息。

哈萨克州军事行政长官奥列格·西涅古博夫和伊久姆市议会通报了这一情况。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯塔市的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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