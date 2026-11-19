俄罗斯计划在顿涅茨克州、扎波罗热州和赫尔松州被占领的领土上加强军事存在。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在评论针对刻赤大桥的袭击时作出了上述表态。

据他称，莫斯科已经通过所谓的“新俄罗斯”地区，开辟了一条通往被占领的克里米亚的替代陆路通道。该通道途经被占领的乌克兰地区。

普京将这条路线的开发与对刻赤大桥的袭击联系起来，称袭击发生后，俄罗斯被迫寻找与该半岛连接的替代通道。

这条穿越被占领土的陆路走廊对俄罗斯的军事后勤及向克里米亚的补给至关重要。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被毁，约6000吨俄罗斯钢铁沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队单位。

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