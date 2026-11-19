Rosja planuje zwiększać swoją obecność wojskową na zajętych terytoriach obwodów donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Oświadczył to rosyjski dyktator Władimir Putin, komentując ataki na most kerczeński.

Według niego Moskwa dysponuje już alternatywną trasą lądową do okupowanego Krymu przez tak zwaną „Noworosję”. Trasa ta przebiega przez zajęte ukraińskie regiony.

Putin powiązał rozwój tej trasy z atakami na most kerczeński, po których Rosja jest zmuszona szukać alternatywnych dróg połączeń z półwyspem.

Korytarz lądowy przez terytoria okupowane ma kluczowe znaczenie dla rosyjskiej logistyki wojskowej i zaopatrzenia Krymu.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest faktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RFS władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

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