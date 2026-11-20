Trump chce zawrzeć porozumienie pokojowe między Ukrainą a Rosją do stycznia — FT
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wywiera presję na Ukrainę, aby do początku stycznia 2027 r. zawarła porozumienie pokojowe z Rosją.
Według informacji podanych przez tę gazetę, amerykańscy specjalni wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff przeprowadzili w ostatnich dniach rozmowy z rosyjskimi, ukraińskimi i europejskimi urzędnikami w Moskwie, Dublinie i Berlinie.
Europejscy urzędnicy obawiają się, że pośpiech Waszyngtonu może zmusić Kijów do pójścia na znaczne ustępstwa w imię osiągnięcia porozumienia. Strona ukraińska jest również zaniepokojona możliwością zawarcia porozumienia na warunkach Kremla.
Jako jedną z przyczyn pośpiechu ze strony USA gazeta wymienia zmiany polityczne po wyborach uzupełniających do Kongresu. Oczekuje się, że Demokraci przejmą kontrolę nad obiema izbami i wzmocnią wsparcie dla Ukrainy oraz presję na Moskwę.
Rozważana jest również możliwość rozmów Trumpa z europejskimi przywódcami podczas szczytu G20 w grudniu w Miami. Jednocześnie, według danych FT, Ukraina nie została zaproszona na ten szczyt, a udział Putina pozostaje niepewny.
Źródło: Financial Times.
Przypomnijmy, że po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.
Kolejna runda kontaktów dyplomatycznych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie nie przyniosła przełomu. Po dwudniowych rozmowach w Abu Zabi specjalni wysłannicy prezydenta USA Stephen Witkoff i Jared Kushner spotkali się z Władimirem Putinem w Moskwie. Rozmowa trwała około dwóch godzin.
Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, podsumowując spotkanie z Władimirem Putinem, ogłosił pewien postęp i wyraził nadzieję na ogłoszenie kolejnej rundy rozmów.