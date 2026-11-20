Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wywiera presję na Ukrainę, aby do początku stycznia 2027 r. zawarła porozumienie pokojowe z Rosją.

Według informacji podanych przez tę gazetę, amerykańscy specjalni wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff przeprowadzili w ostatnich dniach rozmowy z rosyjskimi, ukraińskimi i europejskimi urzędnikami w Moskwie, Dublinie i Berlinie.

Europejscy urzędnicy obawiają się, że pośpiech Waszyngtonu może zmusić Kijów do pójścia na znaczne ustępstwa w imię osiągnięcia porozumienia. Strona ukraińska jest również zaniepokojona możliwością zawarcia porozumienia na warunkach Kremla.

Jako jedną z przyczyn pośpiechu ze strony USA gazeta wymienia zmiany polityczne po wyborach uzupełniających do Kongresu. Oczekuje się, że Demokraci przejmą kontrolę nad obiema izbami i wzmocnią wsparcie dla Ukrainy oraz presję na Moskwę.

Rozważana jest również możliwość rozmów Trumpa z europejskimi przywódcami podczas szczytu G20 w grudniu w Miami. Jednocześnie, według danych FT, Ukraina nie została zaproszona na ten szczyt, a udział Putina pozostaje niepewny.

Źródło: Financial Times.

Przypomnijmy, że po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.

Kolejna runda kontaktów dyplomatycznych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie nie przyniosła przełomu. Po dwudniowych rozmowach w Abu Zabi specjalni wysłannicy prezydenta USA Stephen Witkoff i Jared Kushner spotkali się z Władimirem Putinem w Moskwie. Rozmowa trwała około dwóch godzin.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, podsumowując spotkanie z Władimirem Putinem, ogłosił pewien postęp i wyraził nadzieję na ogłoszenie kolejnej rundy rozmów.

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