20 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych.

Jedna z nich spadła w pobliżu budynku wielorodzinnego w dzielnicy Kosmicznej.

Ranne zostały dwie kobiety. Ich obrażenia nie są poważne, poszkodowanym udzielono pomocy medycznej.

W mieście rozległa się również seria wybuchów. Oprócz bomb kierowanych okupanci atakują Zaporoże rakietami typu „Banderole”.

Źródło: Administracja Obwodowa w Zaporożu.

Rano 20 listopada rosyjski dron FPV zaatakował tramwaj w dzielnicy Zavodskij w Zaporożu. W wyniku uderzenia kobieta odniosła rany od odłamków. Lekarze udzielają jej niezbędnej pomocy.

W Zaporożu w wyniku porannych rosyjskich ataków 17 listopada liczba rannych wzrosła do 42 osób, a ofiarami ostrzału padło dwóch lokalnych mieszkańców. Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Rosyjski dron FPV zabił 70-letniego mężczyznę w miejscowości Kuszuhum w rejonie zaporoskim. Kolejna osoba ucierpiała w wyniku ataku na Zaporoże — ranna została 57-letnia kobieta.

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