W sieci opublikowano nagranie z akcji bojowej ukraińskiego pilota, który zniszczył rosyjskiego drona uderzeniowego Shahed za pomocą pokładowego działka lotniczego.

Na nagraniu widać, jak ukraiński samolot zbliża się do wrogiego drona i otwiera ogień. Po trafieniu dron zapalił się, ale kontynuował lot w kierunku miejscowości.

Pilot eskortował uszkodzonego „Shaheda” i śledził jego lot, aż ten spadł na pole poza wsią, z dala od zabudowań mieszkalnych.

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Autor publikacji zwrócił uwagę na umiejętności pilota, który po trafieniu celu nie zużył dodatkowej amunicji, upewnił się, że dron spadł w bezpiecznym miejscu, i kontynuował wykonywanie zadania bojowego.

Ukraiński pilot myśliwca MiG-29 o znaku wywoławczym „West” zniszczył dwa rosyjskie drony podczas odparcia kolejnego ataku powietrznego wroga. Aby zniszczyć pierwszy cel, pilot użył pocisku typu „powietrze-powietrze”, a drugi zestrzelił z działka pokładowego.

Pilot Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym „West” podczas pościgu za pierwszym wrogim dronem namierzył cel i zniszczył go za pomocą pocisku typu „powietrze-powietrze”.

Przypomnijmy, że podczas operacji przeciwko rosyjskiej logistyce ukraińscy operatorzy dronów namierzyli śmigłowiec Mi-8 i zadali mu cios po jego lądowaniu. Poinformowała o tym służba prasowa korpusu 30 października.

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