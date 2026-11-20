We Lwowie trwają prace związane z usuwaniem skutków porannego ataku rosyjskiego, który miał miejsce w nocy z 19 na 20 listopada i w wyniku którego uszkodzeniu uległy nawierzchnia torowa na stacji kolejowej Sknyłów, akademik, dom prywatny oraz inne obiekty. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych.

„Zwołano komisję ds. sytuacji nadzwyczajnych. Dysponujemy szczegółowymi informacjami na temat skutków nocnego rosyjskiego ataku na Lwów” – napisał burmistrz.

Jak podał, największe zniszczenia odnotowano w rejonie ulicy Aviacjonniej. Uszkodzona została stacja kolejowa Sknyłów oraz nawierzchnia drogowa.

„Obecnie ulica jest zamknięta. Naszym zadaniem jest jak najszybsze uprzątnięcie przejazdu i przywrócenie ruchu transportowego. Prace rozpoczniemy, gdy tylko zezwolą na to organy ścigania” – oświadczył Sadowy.

W „Ukrzaliznyci” poinformowano, że w wyniku porannego ataku Rosjan na Lwów uszkodzony został terminal biletowy stacji kolejowej Sknyliv.

„Po otrzymaniu od centrum monitoringu informacji o zagrożeniu maszynista pociągu elektrycznego, który w tym czasie zbliżał się do stacji, zatrzymał pociąg na podjeździe do stacji i ewakuował pasażerów. Stacja nie działała” – czytamy w komunikacie spółki.

Według wstępnych informacji w wyniku uderzenia w stację i przyległy teren są ofiary śmiertelne i ranni. Informacje są weryfikowane. Pracownicy kolei nie odnieśli obrażeń.

Na miejscu nadal działają służby ratownicze i inne służby. „Ukrzaliznytsia” ocenia skutki ataku dla infrastruktury kolejowej.

Andrij Sadowy poinformował również o uszkodzeniu akademika. Według wstępnych danych mieszka tam 35 osób. Władze miasta zapewniły, że mieszkańcom, którzy będą potrzebowali tymczasowego zakwaterowania, zaoferują miejsca w innych akademikach lub hotelach. Służby socjalne będą pracować indywidualnie z każdą osobą.

Na ulicy Łazarenka odłamki uszkodziły pięć samochodów i plac zabaw. W Lysynyczach uszkodzony został dach prywatnego domu.

W wyniku ataku na infrastrukturę energetyczną regionu wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu transportu elektrycznego i zaopatrzenia w wodę. Część stacji pomp została przestawiona na zasilanie z generatorów. Obecnie, według burmistrza, główne systemy miasta działają.

Szef Lwowa polecił jak najszybciej przeprowadzić oględziny uszkodzonych budynków, sporządzić dokumenty dotyczące odszkodowań oraz pomóc mieszkańcom w naprawie okien i drzwi. Tam, gdzie nie da się od razu przeprowadzić remontu, uszkodzone lokale należy tymczasowo zamknąć, nie czekając na nadejście mrozów.

„Wszystkie służby miejskie działają. Dziękuję ratownikom, lekarzom, pracownikom służb komunalnych i wszystkim, którzy obecnie pomagają w usuwaniu skutków ataku” – zaznaczył Sadowy.

Burmistrz Lwowa złożył kondolencje rodzinom ofiar śmiertelnych i podał zaktualizowane dane dotyczące poszkodowanych.

„Niestety, dwie osoby zginęły. Do miejskich szpitali przewieziono 10 rannych. Czterem udzielono pomocy i skierowano ich na leczenie ambulatoryjne. Sześć osób pozostaje w szpitalach, z czego dwie są w stanie krytycznym” – napisał szef miasta.

Informację tę przekazał burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj na Telegramie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył 20 listopada, że podczas ostatniego zmasowanego ataku Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 400 dronów bojowych i ponad 110 rakiet, w tym 27 balistycznych.

Państwowa Służba Ratownictwa opublikowała pierwsze zdjęcia skutków nocnego ataku Rosji na Kijów.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwie osoby.

Rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.

Czytaj nas na