利沃夫正在清理11月20日凌晨俄罗斯袭击造成的后果，此次袭击导致斯克尼利夫火车站的路面、一栋宿舍楼、一栋私人住宅及其他设施受损。 此次袭击造成两人死亡，另有10人受伤。

“已召开紧急情况委员会会议。我们已掌握关于俄罗斯对利沃夫夜间袭击后果的详细信息，”市长写道。

据他介绍，航空街一带的破坏最为严重。斯克尼利夫火车站及道路路面均受损。

“目前该街道已被封锁。我们的任务是尽快清理道路并恢复交通。一旦执法部门允许，我们将立即开始抢修工作，”萨多维表示。

乌克兰铁路公司通报称，由于俄军今晨对利沃夫的袭击，斯克尼利夫火车站的售票终端遭到损毁。

“接到监测中心发来的威胁通知后，当时正驶近车站的电动列车司机在进站前将列车停下，并疏散了乘客。车站当时已停止运营，”该公司在声明中称。

据初步消息，车站及周边地区因遭袭击已造成人员死亡和受伤。具体情况仍在核实中。铁路工作人员未受影响。

救援人员及其他部门仍在现场开展工作。“乌克兰铁路”正在核查此次袭击对铁路基础设施造成的损失。

安德烈·萨多维还通报了一处宿舍楼受损的情况。据初步统计，该宿舍楼内居住着35人。 市政府保证，将为需要临时住所的居民提供其他宿舍或酒店的住宿。社会服务部门将与每位居民单独对接。

在拉扎连科街，五辆汽车和一个儿童游乐场被弹片击中受损。在利西尼奇，一栋私宅的屋顶遭到破坏。

由于该地区能源基础设施遭到袭击，公共交通和供水系统出现中断。部分泵站已转为发电机供电。据市长称，目前城市主要系统仍在运行。

利沃夫市长指示尽快对受损建筑进行勘查，办理赔偿手续，并协助居民修复门窗。对于无法立即进行维修的场所，应在寒冬来临前暂时关闭受损区域。

“所有市政服务部门都在正常运作。感谢救援人员、医护人员、公用事业工作者以及所有正在协助消除袭击后果的人，”萨多维表示。

利沃夫市长向遇难者家属表示哀悼，并公布了关于伤者的最新数据。

“遗憾的是，有两人遇难。10名伤者已被送往市内医院。 其中4人经救治后已出院接受门诊治疗。另有6人仍在住院，其中2人情况危重，”这位市长写道。

利沃夫市长安德烈·萨多维在Telegram上通报了这一消息。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基11月20日表示，在最近一次大规模袭击中，俄罗斯对乌克兰动用了400多架攻击型无人机和110多枚导弹，其中包括27枚弹道导弹。

乌克兰国家紧急情况局公布了俄罗斯对基辅夜间袭击后果的首批画面。

基辅州有两人因俄罗斯袭击而受伤。

俄罗斯的弹道导弹损坏了基辅的三座桥梁，两岸之间的交通受到阻碍。

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